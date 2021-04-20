شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عز عن مشاركته مع أبطال "القاهرة كابول": غاية فى المتعة وكثير من الرعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد عز، خلال موسم دراما رمضان الحالى بمسلسل "القاهرة كابول"، من بطولة النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى، ويجسد "عز" ضمن أحداث العمل دور "غريب"، وهو أحد رجال الجماعة الإرهابية الذين يتاجرون دائما بالدين، ويكرهون كل من يدعو للحب والسلام.

وقال الفنان محمد عز لـ"الخليج 365"، معلقًا على الشخصية التى يقدمها، إنه كان مرعوب من إسناد دور غريب له فى مسلسل "القاهرة كابول"، موضحا أن الرعب ليس من صعوبة الدور، ولكن للوقوف أمام نجوم كبار كل منهم يتميز بالموهبة والخبرة والتاريخ الكبير فى عالم الدراما.

وأشار عز إلى أن العمل مع الكبار مرعب بالفعل، ولكنه ممتع لأكبر حد أولا، لأنه يكسبك ثقة كبيرة ويجعلك تتعلم من هؤلاء الكبار، كما وجه عز الشكر لمخرج المسلسل حسام على على ثقته، وترشيحه لهذا الدور وسط هؤلاء العمالقة بحسب تعبيره.

يذكر أن مسلسل "القاهرة كابول" بطولة: فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج حسام على، ويعرض مسلسل "القاهرة كابول" على الحياة الساعة 7:45 مساء، والإعادة 12:45 و8:45 صباحا.

وأشاد السيناريست مدحت العدل بمسلسل "القاهرة – كابول" الذى يعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان الحالى، مشيرًا إلى أن المسلسل أثلج صدورنا وأعطانا الأمل بأن الجودة والإتقان والموهبة الحقيقية هم الرهان الذى يكسب دائما.

وكتب العدل، عبر حسابه على إنستجرام: "القاهرة - كابول.. للرائع عبد الرحيم كمال والمخرج الجميل حسام على والممثلين المبدعين أثلج صدورنا وأعطانا الأمل أن الجودة والإتقان والموهبة الحقيقية هم الرهان الذى يكسب دائمًا.. شكرًا لصناع العمل الرائع".

ولم تكن تلك الإشادة هى الأولى بالمسلسل، حيث سبق ووصف المخرج عمرو عرفة، مشهد حوار الأصدقاء الأربعة خالد الصاوى وطارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وأحمد رزق، بالعبقرى، والذى جاء فى الحلقة الثانية بمسلسل القاهرة كابول، حيث تحول إلى جلسة ساخنة اعتمدت على مشاهد الفلاش باك لتسليط الضوء على فترات مهمة فى حياتهم.

وكتب عمرو عرفة، عبر حسابه بموقع تويتر:"أصعب مشهد على أى مخرج أنه يخرج مشهد حواره طويل أوى كدة و بيدور بين 4 أشخاص قاعدين بين 4 حيطان .. لازم تحس بالملل لكن مع كاتب عبقرى وممثلين عتاوله ومخرج مرهف الحس يطلع مشهد عبقرى القاهرة كابول عمل ممتع".