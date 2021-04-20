شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد ووفاة الفنان إبراهيم يسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، 20 إبريل ذكرى ميلاد وفاة الفنان إبراهيم يسرى الذى رحل عن عالمنا في عام 2015 أثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر 65 عاماً، حيث أن تاريخ ميلاده هو نفس تاريخ وفاته، وبدأ حياته الفنية بعد حصوله على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية 1975، وانضم إلى مسرح الطليعة، ثم اتجه إلى التليفزيون في بداية الثمانينات.



ابراهيم يسرى

شارك إبراهيم يسرى في العديد من المسلسلات خلال فترة الثمانينات منها "أهلاً بالسكان"، "الشهد والدموع"، ثم عمل بعدها بالسينما حيث كانت أول أفلامه "البريء والمشنقة" عام 1986، ثم شارك في بعض الأعمال التي تعد من أهم الاعمال التليفزيونية في مصر والوطن العربي، مثل "ليالي الحلمية"، "ضمير أبلة حكمت"، "عصفور النار"، "رحلة السيد أبو العلا البشري"، "المال والبنون" والذى جسد فيه أشهر أدواره "فهمى فراويلة"، و"الليل وآخره".

ومن أبرز أدوار إبراهيم يسرى، دوره مميزاً في فيلم "الإرهابي" مع الزعيم عادل إمام حيث جسد فيه دور الابن الأكبر في المنزل الذي اختبئ به بطل الفيلم، تألق في شخصية الطبيب الانتهازي بمسلسل "أوبرا عايدة" عام 2000 مع حنان ترك ويحيي الفخراني، أما أدواره الدينية فأبرزها لإمام الشافعي في مسلسل “"عصر الأئمة" ودوره في مسلسل عن الإمام "الليث بن سعد" ‫و"الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان".

اتخد ابنه طريق الفن أيضاً، ويعد من أبرز الفنانين الشباب الموهوبين الموجودين على الساحة حالياً وهو محمد يسري، والذي قدم عدة أعمال منها مسلسل الداعية وسيرة حب وبين عالمين، ويشارك حالياً في مسلسل "نجيب زاهى زركش" مع النجم الكبير يحيى الفخرانى والذى يعرض على قناتى ON وdmc