شكرا لقرائتكم خبر عن اللى مالوش كبير .. دنيا عبد العزيز تنجح فى دور الصديقة والزوجة الخائنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفتت الفنانة دنيا عبد العزيز انتباه الجماهير لها خلال أحداث مسلسل "اللى مالوش كبير"، ونجحت فى تجسيد دور الصديقة الخائنة حيث تظهر فى دور صديقة غزل "ياسمين عبد العزيز"، وفاجأت جمهورها ومحبيها فى الحلقة الـ5 بظهورها مع خالد الصاوى - عابد فى منزلها بوجهها الحقيقي وهى تذم فى صديقتها غزل، ووصفتها بالعقربة.

وفى الحلقة الـ6 من المسلسل استكملت المشاهد بينها وبين عابد والتى كشفت عن أنها متزوجة منه سرًا، وطلبت منه أن يترك غزل - ياسمين عبد العزيز كما تبين أنها لم تخن صديقتها غزل فقط بل وتخون زوجها عابد واتضح أن هناك علاقة غير معروفة بشقيق غزل الذى يتودد إلى منزلها.



مشهد من المسلسل





وخلال أحداث الحلقة الـ 6 اتفق عابد مع رفعت الذهبى "خالد سرحان" على الخطة التى يضعها من أجل اقتحام عزبة الخديوى وخطف غزل من عنده، وتنتهى أحداث الحلقة بمقابلة رفعت "خالد سرحان " قدرية " دينا فؤاد" زوجه الخديوى وإبلاغها أن زوجها يحب غزل ويخبيئها عنده فى المزرعة.

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض علىقناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.