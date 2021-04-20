شكرا لقرائتكم خبر عن أول لقطات ترويجية من فيلم Annette الافتتاحى لمهرجان كان السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمين على مهرجان كان السينمائي، عن أول فيديو ترويجى لفيلم الرومانسية والموسيقى Annette، باللغة الأنجليزية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، فيلم الرومانسية الجديد Annette، من بطولة كل من ماريون كوتيار وآدم درايفر وسيمون هيلبيرج.

العمل تدور أحداثه في لوس أنجلوس المعاصرة، ومن المقرر عرض العمل في 6 يوليو بـ افتتاح مهرجان كان السينمائى، ولكن لا توال حالة المهرجان غير معروفة سواء سيقام من خلال تطبيق Zoom، أو سيقام بفعاليات حقيقة.

يروي الفيلم الجديد Annette قصة هنري، الممثل الكوميدي الاحترافي الذي يتمتع بروح الدعابة الشديدة وآن، المغنية ذات الشهرة العالمية، وفى دائرة الضوء، هم الزوجان المثاليان، ولكن ستغير ولادة طفلهما الأول، آنيت، الفتاة ذات المصير الاستثنائي، حياتهما، بالإضافة إلى قصة الفيلم الجديد المشوقة يحتوى العمل الجديد على مجموعة من الموسيقى التصويرية الأصلية من تأليف فرقة Sparks الأمريكية.

ابتكرت فرقة سباركس قصة الفيلم الجديد، جنبا إلى كتابة العمل وتأليف الأغانى الأصلية، وكان المنتج الموسيقي الشهير ماريوس دي فريس، المعروف بعمله في أعمال موسيقية عالمية مثل La La Land و Bohemian Rhapsody و Moulin Rouge، منتجًا تنفيذيًا للموسيقى.

سيصل الفيلم، وهو أول ظهور للغة الإنجليزية لكاراكس ، إلى مدينة كان بعد تسع سنوات من عرض المخرج هولي موتورز لأول مرة في المهرجان الفرنسي.