شكرا لقرائتكم خبر عن هشام سليم عن مقارنة هجمة مرتدة برأفت الهجان: مختلف عنهم لتلك الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان هشام سليم، على دور ضابط المخابرات العامة رفعت المسيرى، الذى يلعبه ضمن أحداث مسلسل "هجمة مرتدة"، والذى يتطرق لعالم الجاسوسية حيث يمثل العمل عودة للمسلسلات التي تدور حول المخابرات العامة وبطولات رجالها في حماية الأمن القومى.



هشام سليم

وتطرق هشام سليم إلى مسلسل "هجمة مرتدة" ومقارنة البعض بينه وبين أعمال مثل رأفت الهجان ودموع في عيون وقحة قائلاً في تصريحات لـ"الخليج 365": "بالتأكيد ستبقى تلك الأعمال في ذهن المشاهد وهناك من سيقارن ولكن المسلسل مختلف تماماً لعدة أسباب أهمها الزمن بين تلك الأعمال بالإضافة إلى الظرف والموضوع التي تناقشه".





واستكمل: "المسلسلات الأخرى كان موضوعها يتطرق إلى النكسة ونصر 73 في حين يعتبر مسلسل هجمة مرتدة توضيح لسنوات قريبة مننا عايشها الجيل الذى يشاهد المسلسل ويتعرف على أمور للمرة الأولى ويربطها معاً".

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ 10.45 مساءا يومياً.

ويتطرق المسلسل لعالم الجاسوسية، من خلال سرد سلس لأحداثه ومعلومات تظهر للعلن للمرة الأولى حيث يعد المسلسل بمثابة ملف من ملف المخابرات العامة عن سنوات فى غاية الأهمية بعمر مصر والمنطقة برمتها، ويذاع على شاشة قناة dmc فى الـ 10.45 مساءاً يومياً، كما يحظى بمتابعة واسعة، حيث تصدر التريند مع عرض حلقاته.