شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غزى من السينما العالمية لدراما رمضان مع "بين السما والأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما لا يعلم الكثيرون من متابعى مسلسل "بين السما والأرض" أثناء مشاهدة حلقاته التى تذاع على شاشة قناة on، أنهم أمام نجم عالمى يتمتع بموهبة كبيرة أثبت بها نجاحاً كبيرة رفع بها اسم مصر دولياً بمحافل عديدة بالسنوات الأخيرة، رغم صغر سنه.



احمد غزى بالمسلسل

نتحدث عن الممثل أحمد غزى الذى يشارك ضمن أحداث مسلسل "بين السما والأرض" والذى يعد بمثابة شهادة ميلاده في الدراما المصرية بعد سلسلة من النجاحات في الخارج للفتى المصرى الصغير الذى أضاف اسمه مؤخراً لأسماء مصرية تعد على أصابع اليد ممن لفتوا الأنظار لهم بالخارج، بقائمة تميزت بأسماء مثل مينا مسعود ورامى مالك، إلا أنهم تميز عنهم بأنه مصري حتى النخاع وليس من أصول مصرية أو لأباء مصريين فحسب.



احمد غزى بمسلسل بين السما والأرض

ظهر ذلك بتجربته بمسلسل "بين السما والأرض" المأخوذ عن رائعة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، حيث تجلت موهبته خلال العمل منذ الوهلة الأولى لظهوره، كاشفاً عن مستقبل مشرق له سواء في الداخل أو الخارج بما يحمله من موهبة نسلط الضوء عليها في السطور التالية لمشوار فنان مزين بالنجاحات حيث تضم أعمال الكثير من التنوع ما بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية والأفلام القصيرة.

درس التمثيل مع Caroline Farrington، وسرعان ما كانت الخطوة الاولى فى تحقيق حلمه للمشاركة فى عدد من الأدوار السينمائية.

خاض غزى أولى تجاربه السينمائية مع شبكة نتفليكس التليفزيونية، ومن ثم خاص تجربة أخرى مع شبكة ITV الإنجليزية فى مسلسل حمل اسم Judge Rinder's Crime Stories، بموسمه الرابع والحائز على تقييم 6.4 عبر موقع IMDB.، مما يدلل على نجاحه الكبير، الأمر الذى أعطى له شهرة كبيرة وبدايات واثقة جعلته طامح على تحقيق أحلامه والسير على خطى المصريين الذين نجحوا فى تجسيد مختلف الأدوار فى السينما والدراما، وحصد عدد أكبر من الجوائز العالمية والمشاركة فى الأوسكار والجولدن جلوب.

وفي العام الماضى ٢٠٢٠ قام ببطولة الفيلم القصير Walkout 1مع المخرجة Reman Sadani، والذي تم عرضه في لندن حيث لفت له الأنظار وقتها بموهبة كبيرة.