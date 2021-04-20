شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ لـ تليفزيون الخليج 365: طمعان فى البطولة لكن مش مستعجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مداخلة لتليفزيون ”الخليج 365”، أكد الفنان محمود حافظ ارتياحه الشديد للأعمال الفنية التى يشارك فيها هذا العام خلال موسم دراما رمضان الحالى، حيث إنه يشارك في عملين دراميين يعرضان ضمن الماراثون الدرامى هذا العام، هما مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد عادل إمام، و"اللى مالوش كبير" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وأضاف أنه يشارك أيضًا كضيف شرف فى مسلسلى "ضل راجل"، للفنان ياسر جلال، و"هجمة مرتدة"، للفنان أحمد عز.

وتابع حافظ في مداخلته عن اختياراته الفنية قائلاً: "إنه يحافظ في اختياراته على التنوع، وأن يكون الدور مضيفًا لرصيده، ولا يقلل منه وأنه لا يشترط بالدور أن يكون بالكم، وإنما أن يستمتع به من خلال قرأته.

وأكد حافظ أنه ممثل جوكر يقدم ما يطلبه منه الدور، ولكن بعد أن يقوم بدراسته جيدا ويضيف عليه اجتهاده الشخصى، معلقا "خفة الدم كاريزما إلهية".

وأضاف حافظ في مداخلته التليفونية بتليفزيون ”الخليج 365” قائلاً: "أنه يطمح بأن ينفرد ببطولة عمل فنى، ولكنه لايتعجل هذه الخطوة، ويرى ان يأخذ الطريق خطوة خطوة لكى يكون على أتم الاستعداد لتلك الخطوة".

كما عبر عن سعادته للعمل منذ بداية مشواره الفني مع عدد من المخرجين الكبار مثل شريف عرفة وأحمد نادر جلال وحسين المنباوى وشيرين عادل وتامر محسن ومصطفى فكرى.

يذكر أن الفنان محمود حافظ يشارك فى مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام، الذى يعرض فى موسم دراما رمضان على قناة الحياة، ويجسد دور صديقه المقرب خلال أحداث العمل التى تتوالى فى إطار من الدراما والأكشن، المسلسل إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل ويشارك في البطولة كل من هنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأيناس كامل، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة فى العمل، من إنتاج سينرجى.