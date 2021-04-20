تعليق ساخر من هالة صدقي بعد أن طلّقها زوجها في بث مباشر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حالة من الجدل صاحبت إعلان سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، تطليقها من خلال مقطع مصوّر نشره عبر أحد المواقع موضحاً فيه أنه يطلقها أمام العالم.

وفي تعليقها على هذا الفيديو، قالت هالة: “دا عايز يتشهر على قفايا، إحنا مسيحيين يا جماعة، هو فيه حاجة عندنا اسمها طلاق، مفيش في مصر حاجة لينا اسمها طلاق، ولا أنه يطلق على الهوا كدا، عايز يطلق لازم يجيلي أمريكا يطلقني هنا دا الحل الوحيد”.

ولفتت إلى أن رد فعل زوجها جاء بسبب ما كشفته عن تفاصيل خلافهما في الحلقة التي استضافتها فيها المخرجة إيناس الدغيدي ضمن برنامج “شيخ الحارة” حيث قالت إنه يريد أن يتستر على ما فعله في حقها وحق أولاده، وأضافت: “طول الوقت زوجي بيخوني طول الوقت بتعرض منه لخيانات ومازلت حتى هذه اللحظة، وعندما يأتي إلى مصر لا يسأل عني أنا وأولاده بسبب أنه يكون مع عشيقاته”.

وخلال الحلقة، كشفت هالة عن الكثير من التصريحات المثيرة للجدل حول علاقتها بزوجها سامح سامي، ومن بينها أنها تعرضت بالفعل للخيانة منه، ونُشرت صوراً تجمعه بعدد من الفتيات.