شكرا لقرائتكم خبر عن ضل راجل الحلقة 8.. ياسر جلال ينفعل على ابنته: "مين اللى عمل فيكى كدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 8 من مسلسل "ضل راجل" بطولة النجم ياسر جلال، بمواجهة – جلال – للفتاة غادة فى وجود الشاب حازم ولحظة اشتباكه معهم يتدخل أمن "النايت" ويفض الاشتباك، ويطاردهما ياسر جلال بالسيارة التاكسى، لكن تعترضه سيارة نقل وتغيب سيارة حازم وغادة من أمامه .



ضل راجل

ينتقل المشهد إلى المستشفى، إذ بدأت شهد – رنا رئيس - فى الحديث مع الطبيبة – نور اللبنانية – وتحاول الأخيرة معرفة كواليس الحادث إلا أن شهد ترفض الحديث وتطلب مقابلة أبيها ياسر جلال.

مكالمة هاتفية بين حازم ونادين تقول له إنها قالت لياسر جلال أن غادة هى من عزمت شهد على الحفل حتى تبعده عن طريق حازم.

ضل راجل

ترفض شهد – رنا رئيس – الحديث مع الضابط – محمود عبد المغنى – والطبيبة – نور اللبنانية – حول ما حدث وتطلب برجوعها البيت.

يعتذر أهل المنطقة لجلال على ما بدر منهم بعد معايرته إياه بسبب ابنته، وفى صباح اليوم التالى يذهب جلال للمستشفى للحديث مع ابنته بعد أن عرف أنها بدأت تتكلم، ينفعل جلال على ابنته صارخا فيها: "مين اللى عمل فيكى كدة"، لكنها لا ترد وتطالبه الطبيبة – نور اللبنانية – بالخروج من الغرفة فورًا.



ضل راجل

تهدد غادة بفضح سليم أن لم يأت ويطلب يدها للزواج رغم محاولات أصدقائه بتغيير رأيها. فى الوقت يعرف سليم بأن شهد ما زالت حامل ولم تنجح محاولات إجهاضها وأنها فاقت من الغيبوبة وبدأت تتكلم.

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 11:30 مساء، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

وتنتهى الحلقة بتخفى رجل ضخم فى زى طبيب، يدخل غرفة شهد فى المستشفى ويخرج سلاح أبيض ويهددها بالقتل.