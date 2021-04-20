شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 7.. شكوك عديدة حول محمد إمام بأنه النمر سارق محلات الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السابعة من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، والتى تذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع، بوصول الشرطة لمكان حادث السرقة وهو محل عنتر الحلق "بيومى فؤاد " والذى ذهب إليه النمر وسرق صفقة الذهب الذى كان قد أتمها عنتر، يذهب عامر "أحمد عبد الله محمود " لنوح "محمد إمام" ليسأله أين كان وقت الحادث لأنه كان يشك فيه ولكن يأكد له أنه لم يخرج من حجرته، ثم تأتى شمس "نرمين الفقى" لتسأله نفس السؤال ومن الواضح أنها أيضا قد شكت فيه.

يعود عامر "أحمد عبد الله محمود" ويراجع كاميرات المراقبة ويلاحظ أن النمر لون عينه بنى وهذا يجعله يستبعد على "محمد مهران" من الشكوك لأن عينه ملونه، وتفتش شمس حجرة ابنها على لأنها كانت تشك فيه أيضا أنه النمر ولكنها لم تجد شيئا، يقرر الشيمى " محمد رياض " أن يضع مكافأة بمقدار مائة ألف جنيه لمن يعثر على النمر.

وعلى جانب آخر تقابل فريدة "ولاء الشريف" خالد " مؤمن نور، وتقول له أنها تحتاجه بجانبها هذه الفترة وأنها تشعر بالذنب تجاه ملك " هنا الزاهد " لأنها خانتها ولكن خالد يقوى قلبها على ملك أخته ويرى أنها لم تفعل شيء خاطئ فى حق ملك فتدرك فريده أن خالد نيته ليست صافية تجاه ملك أخته، يذهب عنتر الحلق " بيومى فؤاد "، وحسن إبنه " خالد أنور " لمحل الشيمى حتى يروا ماذا عليهم أن يفعلوا اتجاه اللص الذى يدعى النمر فتطردهم ملك.

يطلب الشيمى " محمد رياض " من نوح " محمد امام " سرعة تفتيش شقة شمس " نرمين الفقى " ليتأكد إذا كانت المسروقات فى شفتها أم لا، وترفض ملك أن يتدخل نوح فى هذا الموضوع ولكنه يؤكد أن مسئولية الإمساك بالنمر تخصه، بيدخل نوح شقة شمس ويبدأ فى تفتيشها ويجد فى الأوراق الخاصة بها صوره تجمعها بالشيمى وعنتر الحلق والحاوى وشخص أخر وفى نفس الوقت يسمع صوت شمس وصلت للشقة ومعها خالد " مؤمن نور " ابن الشيمى ويدرك انها قد جندت بن الشيمى لحسابها وانه هو من خطف فريده " ولاء الشريف " وقام بتسقيط البيبي.

يهرب نوح " محمد إمام " من شقة شمس من خلال الشباك دون أن تشعر ولكنها سمعت صوت الشباك فذهبت لترى ماذا حدث قتتفاجأ أن الشباك قد فتح، فيخرج خالد من شفتها لتتفاجأ بنوح أمامها ويبدى اندهاشه من وجود ابن الشيمى عندها فتقول له أنها قد طردته وتلاحظ بعض الأتربة على ملابسه فيزداد الشك عندها ولكنه يقول أن هذا التراب بسبب دهان الحائط المتهالك ويتفق معها أنه سيشجع على ابنها على عمل مشروع خاص به فى الصاغة.

وعلى جانب آخر، تتعب جودى ابنة عنتر الحلق وينقلها إلى المستشفى ليكتشف أنها تحتاج لزراعة فص كبد وتنهار والدتها سالى " إيناس كمال " ويوصى عنتر ابنه حسن " خالد أنور " أن يحضر متبرع لابنته بأى ثمن وبأى طريقة، أثناء خروج نوح وملك من محل الصاغة تقابل ملك حسن فى طريقها فيعترض طريقها ويحاول التحدث إليها ولكنها ترفض بشدة وتحدث مشادة كلامية بين حسن ونوح تنتهى بنظرة تهديد من حسن لنوح ومن الواضح أنه قد نوى أن ينتقم منه وهذا ما سيتضح خلال الحلقة القادمة.