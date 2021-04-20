شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 7..ظهور أحمد صلاح حسنى ويسلم المخابرات المصرية معلومات هامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إثارة كبيرة شهدتها الحلقة السابعة من مسلسل هجمة مرتدة للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والذى يذاع على شاشة dmc في الـ 10.45 مساء، حيث ظهر للمرة الأولى النجم أحمد صلاح حسنى بأحداث المسلسل من خلال شخصية عمار الذى أبلغ الضابط نور محمود "رامى" معلومات في غاية الأهمية أرسلها بدوره للمخابرات.

احمد صلاح حسنى

ومن ضمن المعلومات صور لمخزون الغاز في المنطقة ستكون محل منافسة عالمية من خلال شركات كبرى، ودول، وذلك عن طريق صحفى باسم افرايم ، بالإضافة إلى نقل مقاتلين أجانب من اشخص باسم ايزاك للمنطقة بالإضافة لعميل سرى باسم الراهب، ويشهد المسلسل ظهور خاص للفنان أحمد صلاح حسنى خلال أحداثه.



محمد جمعة

وكانت بدأت الحلقة السابعة من مسلسل "هجمة مرتدة" بتشويق كبير من خلال مشهد النهاية في الحلقة الماضية والذى يجمع ما بين النجمين أحمد عز وهشام سليم، حيث انتهى الأمر إلى تأكيد الأخير "رفعت المسيرى" على أن "سيف العربى" أحمد عز لم يعد باستطاعته العمل من جديد بصحبة المخابرات المصرية، الأمر الذى سبب هزة نفسية كبيرة لـ عز، والذى لم يتقبل بدوره الكلام الذى يقال له.



فيدرا

بعدها شرح رفعت المسيرى أسباب قراره لـ أكرم مؤكداً بأن سيف يحمل نفسه مسئولية موت زميليه أشرف وأسامة، وبالتالي لن يعمل بسهولة في المستقبل، ثم تطرقت المشاهد إلى شرق أوروبا مع شخصية "دينا" هند صبرى حيث تم اخبارها من قبل المؤسسة التي تعمل بها بأنها ستكون ضيفة برنامج مع صهيونى الأمر الذى يعد بمثابة كمين لها وفقاً لما ذكره ضباط المخابرات المصرية أثناء حديثهم مما يستلزم تدريبهم.

احمد عز متأثر من قرار تركه للعمل

وبالفعل خاضت "دينا" لتدريبات عديدة خاصة أن هذا المذيع كما قال رفعت المسيرى سبق وكشف عميل عربى بمقابلة معه، وبعد نجاحها في المقابلات التي ظهرت فيها تفاجأت بأن جبران مديرها بالمؤسسة يخبرها، بأنه ورغم النجاح إلا أن المشروع بينها وبين الجهة الأخرى توقف، وهو ما أرجعه هشام سليم لأن تلك الأشخاص ظهرت للعمل على دينا فقط وكشف أمرها ثم توقفوا بعدما قاموا بمهتهم.