شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 7.. الكشف عن دور وكالات أجنبية فى إحداث فوضى بمصر عام 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة السابعة من مسلسل "هجمة مرتدة" الذى يذاع على شاشة dmc في الـ10.45 دقيقة مساءً، في كشف خبايا عديدة حصلت في مصر بالآونة الأخيرة، حيث تعرّض إلى طريقة وكالة إعلامية في إحداث فوضي، من خلال قضايا مثل اضطهاد المسيحيين في مصر، بعدما ظهرت فيدرا بشخصية إعلامية باسم سهيلة يعقوب تطلب من محمد جمعة الصحفى عندها عمل تقرير عن اضطهاد المسيحيين في مصر مثلما فعل بتقرير سابق في جنوب السودان، وتستغرب لماذا لم يقم بتقرير مشابه.

محمد جمعة

ويظهر جمعة بعد ذلك في مشهد مع ضباط المخابرات، حيث بدا فيه أنه يعمل مع المخابرات المصرية التي حذرته من سهيلة، وأنها جاءت من أجل عمل شيء خطير في مصر.

فيدرا

وكانت الحلقة السابعة من مسلسل "هجمة مرتدة" قد بدأت بتشويق كبير من خلال مشهد النهاية في الحلقة الماضية، والذى يجمع بين النجمين أحمد عز وهشام سليم، حيث انتهى الأمر إلى تأكيد الأخير "رفعت المسيرى" على أن "سيف العربى" أحمد عز لم يعد باستطاعته العمل من جديد بصحبة المخابرات المصرية، الأمر الذى سبب هزة نفسية كبيرة لـ عز، والذى لم يتقبل بدوره الكلام الذى يقال له.

احمد عز متأثر من قرار تركه للعمل

بعدها شرح رفعت المسيرى أسباب قراره لـ أكرم، مؤكدا أن سيف يحمّل نفسه مسئولية موت زميليه أشرف وأسامة، وبالتالي لن يعمل بسهولة في المستقبل، ثم تطرقت المشاهد إلى شرق أوروبا مع شخصية "دينا" هند صبرى، حيث تم إخبارها من قبل المؤسسة التي تعمل بها بأنها ستكون ضيفة برنامج مع صهيونى، الأمر الذى يعد بمثابة كمين لها، وفقا لما ذكره ضباط المخابرات المصرية أثناء حديثهم مما يستلزم تدريبهم.



الفنان احمد عز

وبالفعل خاضت لتدريبات عديدة، خاصة أن هذا المذيع -كما قال رفعت المسيرى- سبق أن كشف عميلا عربيا بمقابلة معه.

وبعد نجاحها في المقابلات التي ظهرت فيها تفاجأت بأن جبران مديرها بالمؤسسة يخبرها بأنه رغم النجاح إلا أن المشروع بينها وبين الجهة الأخرى توقف، وهو ما أرجعه هشام سليم إلى أن هؤلاء الأشخاص ظهروا للعمل على دينا فقط، وكشْف أمرها، ثم توقفوا بعدما قاموا بمهمتهم.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين وعلي قنديل.