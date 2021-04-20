شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 7.. أحمد عز مصدوم بعد إصرار هشام سليم على تركه العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السابعة من مسلسل "هجمة مرتدة"، والذى يعرض على قناة Dmc، بتشويق كبير من خلال مشهد النهاية في الحلقة الماضية والذى يجمع النجمين أحمد عز وهشام سليم، حيث انتهى الأمر إلى تأكيد رفعت المسيرى (هشام سليم) أن سيف العربى (أحمد عز) لم يعد باستطاعته العمل من جديد بصحبة المخابرات المصرية، الأمر الذى سبب هزة نفسية كبيرة لـ عز، الذى لم يتقبل بدوره الكلام الذى يقال له.



عز وهشام سليم

بعدها شرح رفعت المسيرى أسباب قراره لـ أكرم، مؤكدا أن سيف يحمّل نفسه مسئولية موت زميليه أشرف وأسامة، وبالتالي لن يعمل بسهولة في المستقبل، ثم تطرقت المشاهد إلى شرق أوروبا مع شخصية "دينا" هند صبرى، حيث تم إخبارها من قبل المؤسسة التي تعمل بها بأنها ستكون ضيفة برنامج مع صهيونى، الأمر الذى يعد بمثابة كمين لها، وفقا لما ذكره ضباط المخابرات المصرية أثناء حديثهم مما يستلزم تدريبهم.

الفنان احمد عز

وبالفعل خاضت لتدريبات عديدة، خاصة أن هذا المذيع -كما قال رفعت المسيرى- سبق أن كشف عميلا عربيا بمقابلة معه.

وبعد نجاحها في المقابلات التي ظهرت فيها تفاجأت بأن جبران مديرها بالمؤسسة يخبرها بأنه رغم النجاح إلا أن المشروع بينها وبين الجهة الأخرى توقف، وهو ما أرجعه هشام سليم إلى أن هؤلاء الأشخاص ظهروا للعمل على دينا فقط، وكشْف أمرها، ثم توقفوا بعدما قاموا بمهمتهم.



هشام سليم فى الحلقة السابعة

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين وعلي قنديل.