شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 7.. مشاجرة بين منى زكى وآدم الشرقاوى ومحمد فراج يتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "لعبة نيوتن"، للنجمة منى زكى، والذى يُعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بتواجد "هنا" منى زكى في الشركة التي تعملها فيها والتي يمتلكها "مؤنس" محمد فراج، وعرّفها على زوجته، كما أنها تعرفت على إحدى الفتيات بالعمل، والتي أصرت على أن تتناول معها الطعام بالمنزل ووعدتها بأنه سيكون مختلفا.

وحرص "مؤنس" محمد فراج على مشاهدة "هنا" عبر كاميرات المراقبة الموجودة بشركته، وفى نفس اللحظة شاهد "زى" آدم الشرقاوى وهو يدخل إلى مكان العمل، ونشبت مشادة بينه وبين "هنا"؛ بسبب إعطاء "هنا" المخدرات للشاب الذى قام بتهديدها بالسلاح، فأسرع "مؤنس" في التدخل، وطلب الأمن له، ولكن "هنا" طلبت منه تركه وسألت "زى" عن ما يريده، فطلب منها عدم رؤيتها مرة أخرى.

على الجانب الآخر، ذهب "حازم" محمد ممدوح إلى منزل بدر (سيد رجب) لحضور الحفل الذى دعاه له، وقام بتعريفه على عائشة بن أحمد، وأخبره بأنها صديقته، والصدفة جمعت بين "حازم" وصديقته "ندى" التي كانت السبب في اطمئنانه على زوجته "هنا" أثناء تواجدها في أمريكا عن طريق "مؤنس"، ودار الحديث بينهما وأخبرته بأن "مؤنس" أخبرها بأن "هنا" تسكن مع شاب في أمريكا، وهو الأمر الذى سبب صدمة له، وانتهت الحلقة في إطار تشويقى لما تحمله الحلقة المقبلة.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 7



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 7



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 7



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 7