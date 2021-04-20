منى زكي وعمرو سلامة وصلاح عبدالله يدعمون "الطاووس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص عدد كبير من نجوم وصناع الفن، على دعم مسلسل "الطاووس" المعروض ضمن السباق الرمضاني الجاري، بعد بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي صدر بشأن العمل.

جاء دعم النجوم من خلال نشر هاشتاج "ادعم مسلسل الطاووس"، والذي نشرته الفنانة منى زكي عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انستجرام، وكتبت هاشتاج "ادعم مسلسل الطاووس".

كما تضامنت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "الطاووس.. ادعم مسلسل الطاووس"، وكذلك الفنانة ريهام عبدالغفور، وصفاء جلال وأسماء أبو اليزيد، السيناريست محمد سيد بشير، المخرج عمرو سلامة، الفنان تامر فرج والفنان صلاح عبدالله.

وكان المجلس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر بيانا بشأن مسلسل الطاووس" جاء فيه: "قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التحقيق فوراً مع المسؤولين عن إنتاج مسلسل الطاووس، ومسؤولي القنوات التي تقوم بعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، وتؤكد على ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تسيء إليها".

وتابع: "أكد المجلس في بيان صادر عنه أنه ينحاز إلى حرية الفن، وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيوداً من أي نوع على تلك المعاني النبيلة، ولكنه يعمل في نفس الوقت على تنقية الأجواء ومنع الصور التي تسيء للفن المصري الأصيل".

وأشار المجلس إلى أن "احترام المشاهدين من أولويات الأعمال الفنية الهادفة، حفاظاً على الهوية وتماسك الأسر والابتعاد عن أي صورة تشوهها، أو تحض على العنف اللفظي والجسدي، وأن تتبنى الأعمال الدرامية محتوى إيجابي يحترم القيم المتعارف عليها".

وأضاف المجلس في بيانه بأن "لجنة رصد الأعمال الدرامية تقوم أولاً بمتابعة ما يتم عرضه من مسلسلات ومراقبة مدى الالتزام بالأكواد الإعلامية، وتتلقى شكاوى المواطنين وكذلك انتقادات النقاد والكتاب والمهتمين بذلك".

يشار إلى أن مسلسل الطاووس، بطولة جمال سليمان، و"سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبدالغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

