مصمم حفلات مشاهير هوليوود.. آدم عفارة يعلن عن إطلاق مبادرة إنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مصمم الحفلات العالمي آدم عفارة، عن إطلاق مبادرة إنسانية عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

يطرح آدم مبادرته لنشر الفرح بتحقيق حلم عروسين، وتتلخص مفاجأته بتقديم هدية منه لتصميم وتنفيذ حفل زفاف كامل مجاناً لعروسين يرشحان نفسيهما ويتم اختيارهما من قبل لجنة مختصة، بناءً على قصة إنسانية يسردها العروسان وتصله عبر صفحاته الالكترونية.

والقصة الفائزة سيقدم لها زفاف العمر لحلم تمنى العروسان تحقيقه.

آدم صمم حفلات لمشاهير هوليوود، بعد تعاونه في أحد كليبات الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والذي قامت بتصويره في لوس انجلوس، وتعامل بعد ذلك مع أشهر النجوم، بينهم جينيفر لوبيز، سيلينا جوميز، بريتني سبيرز.