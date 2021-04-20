بحضور نجوم الفن.. 10 صور من عزاء والدة أحمد خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

توافد النجوم مساء اليوم الاثنين، على عزاء الدكتورة هالة زين العابدين، أرملة الفنان الراحل خالد صالح، ووالدة الفنان الشاب أحمد خالد صالح، داخل المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.

ومن بين نجوم الفن الذين حرصوا على حضور العزاء، الدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين، عزوز عادل، إيهاب فهمي، كريم محمود عبد العزيز، آسر ياسين، محمد عبد الرحمن، محمد محمود عبد العزيز، علي ربيع، أحمد فهمي، مصطفى خاطر وزوجته، وطارق عبد العزيز، وغيرهم.

وتوفيت السبت الماضي، الدكتورة هالة زين العابدين، والدة الفنان أحمد خالد صالح، وأرملة الفنان الراحل خالد صالح، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص.

وفي أول تعليق له عقب وفاة والدته؛ كتب الفنان أحمد خالد صالح، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "رحلت عني من كنت أكرم من أجلها، ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان".