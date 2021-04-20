صورة عن العيش المشترك تنال إعجاب كارول سماحة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أبريل 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - أبريل - 2021 12:43 صباحًا

نالت صورة إعجاب الفنانة اللبنانية كارول سماحة لطفلين مسيحي ومسلم يمسكان يد بعضهما، لما تُمثّل من عيش مشترك ومحبة بين الدينين.

وعلّقت كارول على الصورة بالقول: “شو حلوة وشو مؤثرة هالصورة”.

وطرحت كارول قد طرحت أغنية “اللي خان”، تتر مسلسل “ضد الكسر”، من بطولة الممثلة المصرية نيللي كريم، وذلك من خلال صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

يشارك في بطولة المسلسل الى جانب نيللي كريم، محمد فراج، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، لقاء الخميسي وحمزة العيلي، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.