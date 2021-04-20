أمينة خليل تحسم الجدل حول المنافسة في رمضان.. إليكم ما قالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: خلال حلولها ضيفةً على برنامج “MBC Trending”، الذي يذاع على قناة mbc4، تحدّثت الفنانة أمينة خليل عن مشاركتها في مسلسل “خلي بالك من زيزي” المعروض خلال شهر رمضان الجاري.

وكشفت في تصريحات أنها لا تريد منافسة أحد بتقديم هذا المسلسل، مشيرةً إلى أن صنّاع العمل اختاروا القصة وتم تنفيذها وفقاً لطريقتهم الخاصة، من دون النظر إلى المسلسلات الأخرى.

والمسلسل يجسد مأساة عائلية واجتماعية تعيشها شابة مختلفة، تعاني من الانفعالية الزائدة وعدم القدرة على ضبط أعصابها، وتخوض رحلة للتصالح مع نفسها وعائلتها والمجتمع، في الدراما الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي.

يُذكر أن مسلسل “خلي بالك من زيزي” من بطولة: أمينة خليل، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، علي قاسم، نهى عابدين ومحسن منصور، تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويتم عرضه حصرياً عبر قناة MBC مصر طوال شهر رمضان، فيما تُعرض كل حلقة من حلقاته على منصة “شاهد VIP” قبل 24 ساعة من عرضها على الشاشة.