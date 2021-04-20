أحمد سعد لبرنامج تفاعلكم: “أنا مسجل علاقات”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: فجر الفنان المصري أحمد سعد مفاجأة جديدة تعرض لأول مرة ألا وهي مشاركة شقيقه عمرو سعد، الغناء في دويتو مشترك بينهما داخل حلقات مسلسل “ملوك الجدعنة”.

وأضاف سعد، خلال لقائه ببرنامج “تفاعلكم” الذي تبثه قناة “العربية” أن الشريعي في أول عمل معه قال له “عندما تغني تتر يجب أن تكون أنت البطل” .

وقد انهارت سارة الدندراوي من الضحك بعد سؤال أحمد سعد عن سر الاهتمام بحياته الشخصية واجابته قائلا “أنا مسجل علاقات معروفة دي اسمي في كل الأقسام محطوط مطلوب علاقات”.

وعن علاقاته السابقة، قال أحمد سعد “كان عندي علاقات بشوف إنها غريبة شوي وجاتلي فترات في حياتي كنت بعمل حاجات غريبة جدا أنا نفسي اقعد اتفرج عليها واستغرب مش عارف أنا عملتها إزاي”.

وتابع “أنا دلوقت بعد كل اللي حصل في حياتي وصلت لنتيجة مهمة جداً وبقيت مستقر شوية ويقيت اعمل حاجات شبه الناس العاديين “.

وحول شتائمه لرامز جلال رفض الإفصاح لسارة دندراوي عما قاله لرامز معلقا “دول 5 شتايم بس و5 تيت بس”.

وقال الفنان أحمد سعد، إن سبب حبه للغناء في تترات المسلسلات، هو الراحل عمار الشريعي، لأنه أول من عمل معه.

وأشار إلى أنه عندما يتم عرض تتر مسلسل عليه، يتقمص دور الشخصية وأبعادها، إلى أن أصبح متميزاً في هذا العمل.

ولفت إلى أنه حرص كل الحرص على تقديم تتر مسلسل الاختيار بصورة ترضي أمهات وأهالي الشهداء، قائلاً إن مسلسل الاختيار ليس قصة أسطورية لكهنا الحقيقة، وكان يجب أن أتقن الغناء وأن أصل إلى قلوب المستمعين وأهالي الشهداء والمصابين.