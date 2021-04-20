زياد برجي: لقائي بالسيدة فيروز لحظة لا تنسى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يطل الفنان زياد برجي على الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل رمضاني بعنوان “زوج تحت الإقامة الجبرية”، وفي جعبته أيضا أكثر من لحن تعاون بشأنها مع عدد من الفنانين، هذا ما حدثنا عنه في هذه الدردشة مع “العربية نت”.

يتحدث المسلسل الرمضاني “زوج تحت الإقامة الجبرية” عن صراع الزوجتين هبة نور ونادين الراسي على الزوج وهو زياد برجي، طارحا مشكلة تعدد الزوجات ولكن بطريقة كوميدية لا تخلو من الرومنسية، ويغني برجي شارة المسلسل بعنوان “مثل اللعبة” وهي من ألحانه.

وفي حوار مع “العربية”، يصف برجي علاقته مع الفنانين بالجيدة وتسودها المحبة والاحترام، وهو سبق وتعاون مع الفنانة إليسا في أغنية “يا مرايتي” ومع الفنان جورج وسوف في أغنية “بيحسدوني” وحالياً هناك أغنية من ألحانه لوسوف ستكون بعنوان “بيتكلم عليا” وهذه الأخيرة من كلمات أمير طعيمة.

يعتبر زياد برجي أن الكلمة هي الأساس في نجاح الأغنية ثم يأتي اللحن ليزيّنها ويتبعه التوزيع والفيديو كليب، وقال: “بالنسبة للفنانين الذين تعاونت معهم وذكرتهم سابقاً وغيرهم أيضاً فقد أوصلوا الأغاني بشكل واسع وسريع حاصدين النجاح”، لذلك هو يرى أنه لا يمكن لأي فنان أن يحصد النجاح بأغنية تتضمن كلمات تافهة وسخيفة أو لا تحمل مضموناً قيّماً ومعبّراً، فكل العوامل التي ارتبطت بتلك الأغاني كانت سبباً لنجاحها”.

شارك برجي في العديد من الأفلام السينمائية، وفي جعبته فيلم بعنوان “ولا غلطة” قال إنه سيكون استثنائياً، من كتابة فؤاد يمين وإخراج سعيد الماروق “وفيه إبداع على مستوى القصة” كما يقول، ويعتبر أنه كان محاطاً بالمبدعين لذلك أبدع في تمثيل المسلسل الجديد، وبشكل عام “هذا العمل سيشكّل نقلة لصناعة السينما” على حد تعبيره.

يشرح أن أفضل أوقاته للعطاء الفني هي فترة الصباح حيث يصحو مع أولاده وينتج كل ما يتعلق بفنه من ألحان وكلمات وغناء على وقع ضجيج ابنه وابنته، فهذه هي اللحظة الفنية بالنسبة له.

قال أيضاً إن زياد “الأب” طاغٍ على كل ما عداه وقد غيّر الكثير في حياته لأجلهما ويحاول جاهداً أن يكون أباً مثالياً، فهو يسعى لتسليتهما وبث الفرح في داخلهما لدرجة أنه يحاول اختراع أي شيء يريدانه لأجلهما…

ختم حديثه بقصة عن السيدة فيروز التي غنى لها أغنية “أهواك بلا أمل” في برنامج “استوديو الفن” الذي انطلق منه، فهو يعتبر فيروز “أيقونة”، ويضيف أنها وجهت له بعد ذلك دعوة إلى منزلها وهو يعتبر هذه الدعوة أهم من الميدالية التي حصدها في البرنامج، وهي لحظات لن ينساها.