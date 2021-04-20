نجم اللحظات السعيدة.. راغب علامة ينشر الحب والفرح في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أطل السوبر ستار راغب علامة في إعلان “مدينتي 2021” لشهر رمضان الكريم، مقدمًا أغنية بعنوان “الحياة حلوة” ضمن فيديو كليب مليء بالتفاؤل والايجابية والحب والفرح.

الإعلان أكثر من رائع لناحية الكلام واللحن والفكرة المميزة حيث أطل راغب علامة بلقطات من مشروع مدينتي، وهو أكبر مشروع عقاري ينفذه القطاع الخاص في مصر.

ولقي الإعلان تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين أشادوا بإطلالات راغب علامة المميزة، إضافة الى الأغنية الجميلة. أمّا راغب فعلّق على فيديو الإعلان من خلال صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام” قائلًا: “حان الوقت لخلق وتذوق لحظات السعادة الصغيرة”

اغنية “الحياة حلوة” يقول مطلعها: “حكايات حواديت، والفرحة فى كل بيت، هنا أحلى سنين حياتك، كل حاجة بين إيديك.. هنا ناس حواليك، والفرحة بتناديك، واللى بيخطر فى بالك بتلاقيه قدام عنيك.. هنا أغلى الناس.. هنا.. هنا أجمل احساس هنا.. هنا، هنا أحلى ليالى فى حياتى تتعاش.. هنا أغلى الناس”.

نفيد بالذكر أن أن راغب علامة ضرب موعدًا مع جمهور الإغتراب للإحتفال معه بعد فترة غياب عن إحياء الحفلات بسبب فيروس كورونا الذي أثّر على قطاع الترفيه. وأكد راغب في تغريدة أن اللقاء القريب سيكون من 21 حتى 24 أيار/مايو المقبل في كازينو بونتا كانا على البحر بأوتيل Hard Rock بجمهورية دومينيكان.