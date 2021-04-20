مطلب جماهيري لتعاون جين نجم BTS مع هذه الفنانة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: لا خلاف على شهرة فرقة BTS الكبيرة على المستوى العالمي، وبجانب الفرقة نفسها، يحظى مختلف أفرادها بشعبية كبيرة كذلك، بما في ذلك النجم ” كيم سوكجين” والمعروف باسم “جين”.

تتخطى شعبية “جين” (28 عاماً) المستوى المحلي، إذ نجح في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى العالم بفضل موهبته، ومؤخراً أثبت المعجبون مكانته الكبيرة في قلوبهم.

ففي استطلاع رأي أجرته مجلة “بيلبورد” حديثاً بشأن أكثر نجم يريده المعجبون أن يتعاون مع النجمة الأميركية “تايلور سويفت”، حل “جين” في الصدارة، متفوقاً بأغلبية ساحقة على عدد من النجوم البارزين.

إذ جاء نجم BTS في المركز الأول بنسبة 39 % من التصويت، متفوقاً على “سيلينا غوميز”، التي تلته بنسبة 17 %، كما اُختيرت “كيتي بيري” بنسبة 6 %.

وانضمت فرقة الكيبوب الشهيرة “بلاك بينك” إلى القائمة، ولكن بنسبة 5.81 % وتلاها نجم فرقة “وان دايركشن” السابق “نايل هوران” بنسبة مشابهة 5.23 %.

إضافة إلى ذلك، تذيل القائمة كل من المغنية الأميركية “أوليفيا رودريغو” بنسبة 4 % و”لانا دل راي” بنسبة 3% فقط.

الجدير بالذكر، أنه إلى جانب الغناء، يتميز “جين” بموهبة في كتابة الأغاني والعزف على الغيتار والبيانو، كما أن الغناء لم يكن هدفه الأساسي، إذ أراد في البداية أن يصبح ممثلاً، ودرس “جين” في جامعة كونكوك في سيول وحاز على شهادة الفنون والتمثيل في فبراير عام 2017، قبل أن ينضم لفرقة BTS عام 2013.