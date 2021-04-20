كريم فهمي يثأر لنفسه من شقيقه أحمد في فخ «خمس نجوم»

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: قرر الفنان كريم فهمي المشارك ببرنامج المقالب الكوميدي “خمس نجوم”، أن يكون شقيقه الفنان أحمد فهمي هو الضحية الجديدة ببرنامجه والذي يشارك معه في تقديمه، نور وغادة عادل ومحمد الشرنوبي ومصطفى قمر.

وبدأ المقلب بإيهام أحمد فهمي بأنه سيشارك في تقديم إعلان للسيارات، وذلك من خلال مؤتمر صحفي مفبرك وإقناعه بالمشاركة في سباق سيارات.

وبعد انتهاء المؤتمر، تم إقناع فهمي بالمشاركة بسباق للسيارات بصحبة الفنانة غادة عادل، بينما كان منافسه في السيارة المقابلة أحد المشاركين في البرنامج، وأثناء السباق تسببت السيارة بحادث تصادم عنيف، واشتعلت النيران فيها.

وانهار الفنان المصري أحمد فهمي، بمجرد رؤية الرجل وهو يموت حيث حاول مساعدته، في الوقت الذي كانت فيه غادة عادل تستفزه باستمرار، وتتهمه بأنه السبب بوفاة الرجل وتقول له: “حرام عليك، قلت لك لا تتسرع”. وجاءت سيارة الإسعاف وحملت الرجل وهو ملقي على الأرض حيث أوهمه المشاركون في البرنامج بأنه تُوفي.

وتسبب الموقف في فقدان أحمد فهمي أعصابه ليشتبك بشدة مع رجال الأمن الذين أمروا بالتحفظ عليه فانهار النجم، ودفع أحد الأشخاص، وقام بالاتصال بشقيقه كريم فهمي، من دون أن يعلم أنه أحد المشاركين في البرنامج وأنه من أوقع به في الفخ.

وبعد دقائق يخرج كريم فهمي ويكشف حقيقة المقلب قائلاً: “أنا أخذت ثأري منك يا أحمد فا أنت كثيرا ما كنت تضربني وأنا صغير”.

ويجمع ”5 نجوم“ لأول مرة معاً النجوم: غادة عادل، نور كريم فهمي، مصطفى قمر، محمد الشرنوبي، ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، وفيه يتعرض الضيف للكثير من المواقف المثيرة، والمفاجآت غير المتوقعة.