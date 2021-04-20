شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر الحلقة 7.. القبض على محمد فراج.. ونيللى كريم تفوق من الغيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورات جديدة شهدتها الحلقة السابعة من مسلسل نيللى كريم "ضد الكسر"، الذى يذاع على قناة cbc خلال الشهر المبارك، وإفاقة سلمى - نيللى كريم من الغيبوبة، بعد ما تم القبض على محمد فراج بشكل رسمى بعد العديد من الأدلة التى ثبتتها النيابة والرسائل التي تبلغه أن سلمى - نيللى كريم تخونه، لذا بدأ رئيس المباحث يشك ان هناك علاقة بين سلمي - وصلاح وقام كريم - محمد فراج بكشفها لذلك حاول قتل سلمى.



ضد الكسر (1)



ضد الكسر (2)

وذهب صلاح للنيابة لكى يروى أنه كان متواجد بالفعل ولكن لم يقم بقتلها وكشف عن علاقته بتارا عماد - ملك شقيقة سلمى وأنه لديه ابن منها، وسبب وجوده فى فيلا سلمى - نيللى كريم لكى يطلب حقه وابنه من سلمى، وأكد أن وقت وقوع الجريمة كان مع ملك - تارا عماد.

وذهب وكيل النيابك هانى - هشام اسماعيل ليأخذ أقوال ملك بشكل سرى وودى لحساسية الامر دون علم زوجها ألا أنها أنكرت معرفتها لصلاح - مصطفى درويش، فاكد لها هشام اسماعيل أنه سيضطر أن يستدعيها بسكل رسمى فى النيابة.

ويشارك في بطولة "ضد الكسر بجانب الفنانة نيللي كريم، الفنان محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.