شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وأشرف زكى ونجوم مسرح مصر يقدمون واجب العزاء فى زوجة خالد صالح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في وفاة الدكتورة هالة زين العابدين زوجة الفنان الراحل خالد صالح ووالدة الفنان أحمد خالد صالح، والذى أقيم داخل المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد، منهم الفنانة يسرا والفنان أشرف زكي وإيهاب فهمي وآسر ياسين ودرة وعزوز عادل ومحمد محمود عبدالعزيز ومحمود الليثى ونجوم مسرح مصر على ربيع ومحمد عبدالرحمن ومحمد أنور ومصطفى خاطر.

ودخلت الفنانة هنادى مهنا في نوبة بكاء شديد أثناء مراسم تشييع جثمان والدة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، الذى أقيم بمسجد عمرو بن العاص السبت الماضي، وحرصت هنادى على التواجد مع زوجها لمؤازرته فى مصيبته فى أول ظهور لها بعد إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا.

وتوفيت السبت الماضى، الدكتورة هالة زين، والدة الفنان أحمد خالد صالح، وزوجة الفنان الراحل خالد صالح، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

ونعى الفنان أحمد خالد صالح، والدته، بنشر تدوينة عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث كتب: "رحلت عني من كنت أكرم من أجلها، ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم"، وأضاف: "وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان، صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر، إنا لله وإنا إليه راجعون".