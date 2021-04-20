شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى مالوش كبير" الحلقة 7.. الخديوى يعترف بحبه لـ"غزل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "اللى مالوش كبير" بذهاب رفعت الذهبى "خالد سرحان" إلى قدرية " دينا فؤاد" زوجة سيف الخديوى "أحمد العوضى"، ويخبرها أن زوجها على علاقة بامرأة أخرى اسمها غزل وأنها تعيش معه بمزرعته الخاصة، ويحاول الذهبى التودد لقدرية خاصة أنه كان يجمعهما علاقة عاطفية منذ سنوات قبل زواجها من الخديوي.



اللى مالوش كبير الحلقة 7 اللى مالوش كبير الحلقة 7

وفى الوقت الذى يقف فيه رفعت بصحبة قدرية على سطح العمارة التى تسكنها، يأتى مالك " محمود ياسين جونيور" شقيق سيف الخديوى ويصعد السلم لتقوم قدرية بإبلاغ مالك النزول من السطح لوقوع غسيل الخديوى من أجل نزول رفعت سريعا. وخلال الأحداث يقتحم رجال حسن أبو خاطر " أحمد عبد الله محمود" عزبة الخديوى ويخطفون غزل " ياسمين عبد العزيز" فى ظل عدم تواجد الخديوى ويعرف أن غزل اختطفت ليصل لها سريعا ويقوم بضربهم كما يضرب غزل بـ"الرُسية" فى الرأس لأنها تريد ضربهم ثم يصلا إلى العزبة وتتشاجر معه غزل لضربها ويصرح بحبه لها لتقف غزل فى قمة سعادتها بكلام الخديوى.



اللى مالوش كبير الحلقة 7 اللى مالوش كبير الحلقة 7

ويغضب عابد "خالد الصاوى" لفشل خطته فى خطف غزل من عزبة الخديوى، ويذهب الخديوى إلى حسن برفقه شقيقه مالك بعد معرفته انه اتفق مع رفعت " خالد سرحان" فى خطف غزل.

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



اللى مالوش كبير الحلقة 7 اللى مالوش كبير الحلقة 7