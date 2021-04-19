كريستيان بيل حليق الرأس استعدادا لـ"ثور"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس استوديهات مارفل، كيفن فيج، انضمام النجم البريطاني كريستيان بيل لطاقم عمل فيلم Thor: Love and Thunder.

ووفقًا لموقع "ذا دايركت" الأمريكي، سيلعب "بيل" دور الشرير "ذا جاد بوتشر" في فيلم (ثور: الحب والبرق).

وكان انضمام "بيل" محور تأويل لفترة طويلة خلال شهر فبراير/شباط الماضي، عندما ظهرت شائعات عن انضمامه إلى طاقم عمل الفيلم لأول مرة.





وخمن الجمهور أن "بيل" سيلعب دور شرير الفيلم، لأنه يناسب شخصية بيل، فضلًا عن ضعف احتمالية قيامه بدور بطل خارق لأن ذلك سيعني ظهوره في أكثر من عمل، وهو ما لا يناسب جدول أعمال الممثل.

وكشف الموقع، عن تسريب صور حديثة من كواليس تصوير الفيلم يظهر فيها "بيل" حليق الرأس تمامًا للقيام بشخصية الشرير "ذا جاد بوتشر".

وأوضح أن "بيل" وصل إلى سيدني بأستراليا لتصوير الفيلم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشعره الكثيف، لكن حاليًا لا يمكن التعرف عليه بسبب دوره الجديد.

وأضاف، أن حلق شعر "بيل" يعني أن شخصيته لن تعتمد على المؤثرات البصرية بالكامل مثل الشرير ثانوس، بل هناك احتمالية أن يظهر "بيل" بوجهه معتمدًا على المكياج.

فيلم "ثور: الحب والبرق"، بطولة كريس هيمسسورث وناتالي بورتمان، ويستكمل أحداث فيلم "ثور: راجناروك".