شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج مسلسل موسى يكشف عن صور كواليس تصوير "الفيضان" وغرق قرية "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج محمد سلامة، مخرج مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، عن صور من كواليس مشهد تصوير السيول والفيضان، التى عرضت ضمن أحداث الحلقة السابعة من المسلسل الذى يعرض فى موسم دراما رمضان الحالى.



سلامة ورمضان من تصوير مشهد الفيضان

ونشر سلامة، صور تصوير الفيضان عبر حسابه على انستجرام، منها صورة جمعته ببطل المسلسل، صحبهم بتعليق: "كواليس فيضان موسى".



المخرج محمد موسى

وشهدت أحداث الحلقة السابعة من المسلسل، غرق قرية موسى (محمد رمضان) بسبب الفيضان، الذى تسببت فى تدمير القرية وفى مقتل نجاة (تارا عماد) – حبيبة موسى، الذى حاول إنقاذها ووضعها على سطح أحد المنازل، وذهب لإنقاذ والدته "عارفة عبد الرسول" – حنفية، وعندما عاد مرة أخرى لها وجدها فارقت الحياة.

كما شهدت الحلقة 7 من مسلسل موسى، قيام منذر رياحنة بإعلام شفيقة (هبة مجدى) أن شقيقها موسى قُتل من قِبَل الإنجليز، وهو ما أدخلها فى نوبة من الصراخ والبكاء، خاصة أنها لا تعرف مصيرها، بعدما فقدت شقيقها، واكتشفت أن منذر رياحنة يحاول الإيقاع بها.

وكانت أحداث مسلسل موسى، شهدت قيام محمد رمضان، بطل المسلسل، بتفجير معسكر الإنجليز وسرقة محتوياته قبل تصفية عناصر المعسكر، وهو ما دفع السير جون (نجيب بلحسن) للاتفاق مع شداد (رياض الخولى) للإيقاع به، مستغلا نجاة (تارا عماد) ابنة العمدة، التى يحبها موسى، حيث قاموا بعمل كمين أثناء مقابلة جمعتهما سويا، واعتقد الإنجليز أنهم قتلوا موسى، وأرسلوا جثته إلى حنفية (عارفة عبد الرسول) والدة موسى، للتأكد من جثته المشوهة أنه ابنها، وتقيم جنازة له ولكن المفاجأة هى أن موسى ما زال على قيد الحياة، وحضر جنازته وقام بتعزية والدته أيضا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.



