شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية الحلقة 7.. مواجهة بين الأم وابنتها ويسرا تطلب السماح من جميلة عوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت النجمة يسرا - مريم فى إنقاذ ابنتها تمارا - جميلة عوض، خلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل "حرب أهلية" الذى يذاع على قناة cbc، طوال أيام شهر رمضان، ونقلت يسرا ابنتها إلى المستشفى، وواجتها بما تفعله مع صديقاتها، وانهارت تمارا - جميلة عوض فى البكاء.



جميلة عوض

وبدأت تمارا - جميلة عوض، فى لوم والدتها يسرا - مريم وعاتبتها على أنها السبب فيما تمر به من أزمات نفسية لانها تركتها تعيش مع والدها وهى فى عمر الخمس سنوات، واعترفت يسرا - مريم بغلطتها وطلبت منها أن تسامحها وتذهب معها بعد شفائها لتعيش معها فى المنزل.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناتي CBC وCBC دراما.