شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7.. يوسف يذهب لمنزل عاليا ويعترف بحبه قبل خطبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفاجأ يوسف الرفاعى "أحمد مكى" بخبر خطوبة حبيبته عاليا "أسماء أبو اليزيد" في الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار 2"، ليذهب مسرعاً إلى منزلها، ويؤكد لها أنها لن تكون لأى شخص غيره وأنه لن يتزوج أي فتاة أخرى سواها، وتظهر معالم الفرحة عليها، بهذا الكلام لأنه يقوله للمرة الأولى، وتعاتبه على تأخره في ذلك ولكنها تطلب منه الانصراف وتستقبل العريس الذى جاء ليتقدم لها.

ينتظر يوسف تحت العمارة وفجأة ينزل العريس مع والده ووالدته غاضبين وتنزل عاليا وتطمئن يوسف وأنها تنتظره يتقدم لخطبتها رسمياً من والدتها ويقول لها "بحبك" للمرة الأولى، بينما يجلس زكريا "كريم عبد العزيز" مع مبروك، ويخبره بقلقه من هروب عدد كبير من المعتصمين في رابعة والنهضة إلى سيناء وأماكن أخرى، وكشفت الحلقة عن انضمام الضابط أحمد شاكر عبد اللطيف إلى الجماعة الإرهابية حيث يجتمع مع عدد من عناصرها.

يظهر الشيخ همام "محمد علاء" ويذهب إلى منزل الخطيب الإخوان الذى توفى في اعتصام رابعة، وذلك من أجل مقابلة إبراهيم ابنه "أحمد داش" ورغم محاولة والدته "غادة طلعت" بجعله يبعتد عن ابنها إلا أنه صمم على مقابلته، وتحدث معه عن ثأر أبيه وأن عليه الانتقام له من الشركة ويطلب منه الانضمام إلى الجماعة ويبدو أن إبراهيم يفكر في الحديث الذى سمعه.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



احمد داش



محمد علاء



الاختيار2



مسلسل الاختيار