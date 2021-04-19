شكرا لقرائتكم خبر عن "وكل ما نفترق" الحلقة 7.. ريهام حجاج تصل لهارون الجبالى ورانيا يوسف تشعل القرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 7 من مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج والتى جاءات بعنوان "الفراق السابع.. عاش من شافك" باجتماع لزوجات العمدة – عمرة عبد الجليل – بعد معرفتهن بخبر زواجه وأن واحدة منهن سوف تترك البيت لتفسح مكانًا للعروس الجديدة، ويتفقون على حيلة تجعل – مأمونة – هى من تترك البيت ويطلقها العمدة بتخطيط من رانيا يوسف.

ينتقل المخرج إلى الزمن الحالى بعد حلقة كاملة من "الفلاش باك" ويعود إلى مشهد إعدام مأمونة على يد شيخ الغفر – أحمد صيام – حرقًا فى منقد، وفجأة يستدار الحرس ويوجهون أسلحتهم باتجاه شيخ الغفر وينقذون – مأمونة –

يحمى العمدة الجديد للبلد – مأمونة – ريهام حجاج التى جاءت إلى البلد مرة أخرى للبحث عن ابنتها فريدة المخطوفة، وذلك مقابل أن تستعين بكرامتها فى شفاء - سيدة – التى تعانى من تخلف عقلى، بعد أن سمع عن كراماتها، لكنها تخبره أنها ليس لديها كرامات كما يعتقد وجاءت فقط للبحث عن ابنتها.

تذهب مأمونة لمقابلة – ورد – رانيا يوسف – المحبوسة فى مكان مهجور، لتعرف منها مكان هارون الجبالى، وتغادر مأمونة وسط صيحات أهل القرية "مدد يا مأمونة".

يعود المخرج مرة أخرى للفلاش باك، ومشهد تصنت – مأمونة- ريهام حجاج، على نساء العمدة وهن يخططن للإيقاع بينها وبين العمدة – عمرو عبد الجليل، لكنها تسمع – وردة – رانيا يوسف وهى تقايضهن على ذهبهن مقابل أن تحافظ على زواجهن من العمدة وأن تكون الضحية هى – مأمونة –

تذهب – مأمونة – لملاقاة أختها زينب لتقص عليها ما حدث وتخطط معها للإفلات من هؤلاء النسوة، لكن تعرف أنها تم القبض عليها خلال نزولها من الجبل بمفردها من قبل إحدى لجان الشرطة وتم ترحيلها .

تنفذ – وردة – مخططها بعد أن أعطت لـ - نجمة – مادة تضعها فى طعام المولود الجديد، ليصرخ الطفل وتجده مأمونة يعانى من ارتفاع درجة الحرارة لتسرع به إلى الطبيب مرعى – محسن منصور- المعروف بكثرة علاقاته النسائية، وتنجح – وردة – فى تصويرهما معا داخل العيادة أثناء الكشف على الطفل.

يعود الطبيب مرعى – محسن منصور- إلى بيته فيكتشف سرقة محتوياته والتى من ضمنها أفلام جنسية كان قد صورها خلال نزواته مع النساء وذلك لتستعين بها – وردة – رانيا يوسف حتى توهم العمدة بوجود علاقة بين مرعى وزوجته مأمونة .

وتصل ريهام حجاج فى نهاية الحلقة إلى مكان هارون الجبالى، فهل ستعرف مكان ابنتها فريدة بع أن نجحت فى الوصول إليه؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة .

مسلسل "وكل ما نفترق" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.