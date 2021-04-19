شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 7.. شخص يتهجم على منى زكى ويهددها بـ"مسدس" من أجل المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، والذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، جلوس "هنا" منى زكى و"زى" آدم الشرقاوى، ودار بينهما حديث عن أهل "زى" وعدم معرفتهم بوجوده في أمريكا.

وطلبت "هنا" من "زى" أن يجد لها شقة تكون قريبة منه وتكون بسعر رخيص بعدما وجدت وظيفة، وأخبرها بأنها تظل معه هو وصديقته، وطلب منها حلاوة المرتب بأن تقوم بعمل محشى ورق عنب بالنعناع والليمون، ويريد أكله بعد عودته من السفر، ووعدته بفعل ذلك.

وقامت "هنا" بتحضير ورق العنب في المنزل وحضرت صديقة "زى" وبعد دخولها قام شخص بمهاجمتهما وطلب المواد المخدرة التي يشتريه منها بعد أن قام بتوجيه مسدس في وجههما، مما اضطرت "هنا" منى زكى لإعطائه كل المخدرات الموجودة، وبعد رحيله أخبرت صديقة "زى" بأن "زى" سيقتلها بعد أن يعلم بذلك.

تدور قصة مسلسل لعبة نيوتن حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 7



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 7



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 7



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 7