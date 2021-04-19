شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 7.. قوات الشرطة تطهر كرداسة من التكفيريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار 2" الذى يعرض على قناة ON، بتحرك قوات الشرطة إلى منطقة كرداسة لتظهيرها من عناصر جماعة الاخوان الإرهابية والانتقام للمذبحة في يوم فض اعتصام رابعة، ويصل زكريا يونس "كريم عبد العزيز مع قواته، وأيضاً يصل يوسف الرفاعى "أحمد مكى" ويترأس الحلمة اللواء نبيل "عبد الرحيم حسن"، وتبدأ عمليه الهجوم المحكمة التي تمت وسط السكان والمنازل.

استطاعت قوات الشرطة السيطرة على المكان بالكامل ودخول المنازل والقبض على عدد من العناصر التكفيرية، مع وجود خسائر واصابات قليلة من الشرطة، ولكن اللواء نبيل قائد الحملة استشهد برصاصة من العناصر التكفيرية، وشهدت عملية تطهير كرداسة الاستعانة بعدد من المشاهد التي تم تصويرها على الطبيعة ودمجها مع مشاهد المسلسل مثل مشهد استشهاد اللواء نيل ومشهد القبض على التكفيرين.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



مسلسل الاختيار 2



حظة اقتحام كرداسة من قبل الشرطة



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7