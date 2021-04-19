شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء والدة أحمد خالد صالح ومصطفى خاطر وطارق عبد العزيز أول الحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، عزاء الدكتورة هالة زين العابدين، زوجة الفنان الراحل خالد صالح ووالدة الفنان أحمد خالد صالح، وذلك داخل المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد، وحرص على التواجد الفنان مصطفى خاطر وطارق عبد العزيز ومحمد محمود عبد العزيز.

ودخلت الفنانة هنادى مهنا في نوبة بكاء شديدة، أثناء مراسم تشييع جثمان والدة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، الذى أقيم بمسجد عمرو بن العاص، السبت الماضي، وحرصت هنادى على التواجد مع زوجها لمؤازرته فى مصيبته فى أول ظهور لها بعد إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا.

وتوفيت السبت الماضى، الدكتورة هالة زين، والدة الفنان أحمد خالد صالح، وزوجة الفنان الراحل خالد صالح، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

ونعى الفنان أحمد خالد صالح، والدته، بنشر تدوينة عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث كتب: "رحلت عني من كنت أكرم من أجلها، ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم".

وأضاف: "وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان، صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر، إنا لله وإنا إليه راجعون".