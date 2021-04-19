شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يترك الصعيد ويصطحب والدته للقاهرة فى مسلسل موسى الحلقة 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى في الحلقة 7، دمارا شاملا لقرية محمد رمضان – موسى في الصعيد وذلك بسبب السيول التي ضربت الصعيد، وعلي أثر ذلك سافر موسى بصحبة والدته بعدما أنقذها إلى القاهرة، وذلك ليبدأ فضل جديد من حياته تاركا الصعيد وما حدث فيها وراءه.

وكذبت والدة موسى "عارفة عبد الرسول" عليه وقالت له أن شقيقته شفيقة "هبة مجدي" ماتت، وذلك لتسقط من علي كاهله الشعور بالذنب تجاها بسبب ما قاله طليقها عنها بأنها "خاطية" وحملت من الحرام.

وكانت أحداث مسلسل موسى في الحلقة 7، شهدت غرق قرية "موسى" بسبب السيل، وهو السيل الذي دمر القرية وتسبب في مقتل "تارا عماد" – نجاة حبيبة موسى، فبعد أن أنقذها وضعها علي سطح أحد المنازل وذهب لإنقاد والدته "عارفة عبد الرسول" – حنفية، وعندما عام مرة أخرى لها وجدها قد فارقت الحياة.

وشهدت الحلقة 7 من مسلسل موسى، قيام منذر رياحنة بإعلام "هبة مجدي" – شفيقة شقيقة "محمد رمضان" – موسى أن شقيقها قتل من قبل الإنجليز وهو ما ادخلها في نوبة من الصراخ والبكاء خاصة وأنها لا تعرف مصيرها بعدما فقدت شقيقها وأكتشف أن منذر رياحنة يحاول الإيقاع بها.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.