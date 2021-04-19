شكرا لقرائتكم خبر عن السيول تبتلع نجاة حبيبة محمد رمضان فى مسلسل موسى الحلقة 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 7، غرق قرية موسى (محمد رمضان) بسبب السيول، فقد تسببت في تدمير القرية وفي مقتل نجاة (تارا عماد) – حبيبة موسى، الذي حاول إنقاذها ووضعها على سطح أحد المنازل، وذهب لإنقاذ والدته "عارفة عبد الرسول" – حنفية، وعندما عاد مرة أخرى لها وجدها قد فارقت الحياة.

كما شهدت الحلقة 7 من مسلسل موسى، قيام منذر رياحنة بإعلام شفيقة (هبة مجدي) أن شقيقها موسى قُتل من قِبَل الإنجليز، وهو ما أدخلها في نوبة من الصراخ والبكاء، خاصة أنها لا تعرف مصيرها، بعدما فقدت شقيقها، واكتشف أن منذر رياحنة يحاول الإيقاع بها.

وكانت أحداث مسلسل موسى قد شهدت قيام محمد رمضان، بطل المسلسل، بتفجير معسكر الإنجليز وسرقة محتوياته قبل تصفية عناصر المعسكر، وهو ما دفع السير جون (نجيب بلحسن) للاتفاق مع شداد (رياض الخولي) للإيقاع به، مستغلا نجاة (تارا عماد) ابنة العمدة، والتي يحبها موسى، حيث قاموا بعمل كمين أثناء مقابلة جمعتهما سويا، واعتقد الإنجليز أنهم قتلوا موسى، وأرسلوا جثته إلى حنفية (عارفة عبد الرسول) والدة موسى، للتأكد من جثته المشوهة أنه ابنها، وتقيم جنازة له ولكن المفاجأة هي أن موسى ما زال على قيد الحياة، وحضر جنازته وقام بتعزية والدته أيضا.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.