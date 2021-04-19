شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 7.. سيد رجب يريد مشاركة محمد ممدوح في مصنع عسل مقابل برطمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، باصطحاب "بدر" سيد رجب "حازم" محمد ممدوح لجولة داخل مزرعته الخاص وسط المحاصيل والأشجار، وطلب منه أن يساعده.

وعرض "بدر" على "حازم" أن يشاركه في إقامة مصنع نحل ويكون من أكبر مصانع النحل في مصر، وحاول "حازم" الاعتذار منه، ولكن "بدر" حاول إقناعه، فأخبره حازم بان مشروع النحل غير مربع بشكل قوى، فقال له الحاج "بدر" إنه لا يريد ربح وما يريد غير برطمان عسل وأى مكسب بعد كده من حقه، وأخبره بأنه سيذهب غدا ويصطحبه معه من أجل فتح حساب في البنك وإصدار دفتر شيكات من أجل بدء العمل.

تدور قصة مسلسل لعبة نيوتن حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 7



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 7



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 7



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 7