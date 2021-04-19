شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 7.. عساف يصل إلى والدة غفران ويقتل الشخص الذى ساومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة السابعة من مسلسل "نسل الاغراب" على قناة ON، نهاية مثيرة ومشوقة، وذلك بعدما ذهب عساف "أحمد السقا" في الصحراء لمقابلة الشخص الذى يخفى والدة غفران "أمير كرارة"، ويطمأن على وجودها ثم يعطيه 18 مليون جنيه وبمجرد استلام مفتاح الغرقة التي تتواجد فيها والدة غفران، يقتله بسبب مساومته له وأن عساف لا يساومه أحد، وفجأة يحضر بكرى "عماد زيادة" ويعرف مكان والدة غفران.

ويبدو أن هناك معركة كبيرة بين عساف وغفران تشهدها الحلقة والأحداث المقبلة، خاصة بعدما استعان الأول بغجر زلط وأنزلهم للعيش في أرضه وأصبحوا رجاله، وفى نفس الوقت يحضر غفران رجاله للهجوم على عساف والغجر، وفى نفس الوقت سيكون وجود والدة غفران في يد عساف نقطة ضعف الأول وسيكون حذراً من أي تصرف قد يضر والدته الذى حرم منها منذ 20 عاماً.

يعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.



عساف الغريب



أحمد السقا



عساف يقتل الشخص الذى يساومه