شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 7.. جليلة تقابل عساف للمرة الثانية وتطلب منه الهروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة السابعة من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON، بذهاب جليلة "مى عمر" لمقابلة عساف "أحمد السقا" للمرة الثانية، وتخبره بأنها المرة الأخيرة التي تراه فيها، وتطلب منه مغادرة البلد وعدم العيش فيها لأن غفران يجهز لقتله، وتطلب منه ارجاع والدته ومغادرة البلد، ولكن عساف يخبرها بأنه لا يريد سواها زوجة لها في منزله وابنه يقول له هو فقط يا أبوى.

يصل خبر مقابلة جليلة لعساف إلى أخيها العمدة حسيب لتدخل جليلة عليه وتؤكد أنها قابلته خوفاً عليه من غفران، فيما تذهب والدة بكرى "عماد زيادة" لغفران وتخبره بما يجرى وبدء تحرك الغجر لأرض عساف، ليؤكد لها غفران أنه لا يبالى ذلك، أما حمزة "أحمد مالك" فيعترض طريق فاطمة "ريم سامى" ويبدى إعجابه بها وأنه يعرف أنها تعمل في منزل عساف، لترد عليه بأنها تعلم بكل قصة العداء بين عساف وغفران.

على يذهب إلى عساف ويطلب منه مغادرة البلد خوفاً عليه من قتل غفران له أو يعيد له والدته، وينزل الغجر على أرض عساف، ويرحب بهم عساف ويؤكد لهم أنهم أصبحوا أهله وناسه وأن الأرض أصبحت أرضهم وأن كبيرهم بكرى أصبح أخوه، ويبايع كل رجال الغجر عساف، وفى نفس الوقت يجمع غفران كل رجاله في البلد ويخيرهم بأن عساف جعل غجر زلط نزلوا أرض عساف وانهم أصبحوا أعدائهم وجاء وقت الحساب.

يعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.



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مسلسل نسل الاغراب الحلقة 7



نسل الاغراب الحلقة 7