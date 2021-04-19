شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أنغام ابنة الموسيقار محمد الموجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غنوة الموجى، ابنة الموسيقار محمد الموجى، وفاة شقيقتها أنغام الموجى، وذلك عبر صفحتها على "فيس بوك"، وكتبت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أختى أنغام ماتت"، ولم يتم تحديد موعد الجنازة أو العزاء حتى الآن.

وجاءت الوفاة بعد إصابة أنغام الموجى بنزيف في المخ، ونقلها للعناية المركزة وكانت حالتها حرجة، وتوفيت بالمستشفى.



انغام الموجى



انغام

يذكر أن غنوة الموجى ابنة الموسيقار الكبير محمد الموجى أعلنت منذ فترة شفاء شقيقها الملحن محمد أمين الموجى الشهير بـ الموجى الصغير من فيروس كورونا، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الحمد لله بفضل ربنا وبفضل دعواتكم أخويا الموجى الصغير تماثل للشفاء من كورونا وعاد إلى المنزل بالسلامة".