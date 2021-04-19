وفاة أنغام ابنة الموسيقار محمد الموجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت دكتورة غنوة الموجي ابنة الموسيقار الكبير محمد الموجي، وفاة شقيقتها "أنغام".

وكتبت "غنوة" عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أختي أنغام ماتت".

وقدم عدد من أبناء الفنانين التعازي لابنة الموسيقار الكبير، أبرزهم هاني سعد عبدالوهاب، ماضي توفيق الدقن، طارق الشناوي، وآخرون.

وكانت غنوة الموجي قد كتبت عبر صفحتها منذ أيام: "أرجو الدعاء لأختي أنغام جالها نزيف في المخ، وفي العناية المركزة وحالتها حرجة جدا، ربنا يشفيكي يا أختي يارب".

