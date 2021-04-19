كارمن لبّس لكاتبة “2020”: حبيبة قلبي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

نشرت كاتبة مسلسل “2020” الرمضاني ندين جابر صورة لـ “رسميّة” أي الممثلة اللبنانية كارمن لبس وعلّقت عليها بالقول: “قد ما حكيت ما بوفيكي حقك، رائعة يا رسميّة، مبدعة يا كارمن”.

وردّت لبّس على جابر بهذه الرسالة: “نادين حبيبة قلبي لو ما كان في نص هالقد رائع ومحبوك ما كان شي استفزني حتى إلعب الدور هيك تستمتعي انت في هيك. انا وياكي منعرف، وفيليب (في إشارة منها الى فيليب أسمر مخرج العمل) شو عانيت لحتى أخدت هيدا الدور، شكراً”.

والجدير بالذكر أن مسلسل “2020”، بطولة النجمين قصي خولي ونادين نجيم، يعرض على شاشة mtv بعد نشرة الأخبار المسائية طيلة شهر رمضان المبارك.