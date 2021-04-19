أصالة نصري عن صلحها مع أنغام: لا ترد على مكالماتي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت الفنانة السورية، أصالة نصري، أن الفنانة المصرية، أنغام، لا ترد على مكالمتها، على الرغم من حدوث الصلح بينهما مؤخرا.

وقالت في لقاء أجري معها ضمن برنامج “سوالف رمضانية 2″، الذي يبث عبر الميزة الجديدة “سبيسس” عبر حساب شركة “روتانا” على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، إنها أرسلت لأنغام الكثير من الرسائل على تطبيق التراسل الفوري “واتسآب”، واتصلت بها أكثر من مرة في أيام مختلفة، ولكنها لم ترد في أي مرة من المرات.

وأكدت أنه في حال عدم اتصال أنغام بها أو الرد عليها ستذهب إلى منزلها لكي تصالحها.

ووجهت أصالة لأنغام رسالة هي: “أقول لأنغام ردي على تليفوني، سأظل وراها حتى ترد، أريد أن أجلس معها “وان أون وان” مثلما يقول الإنجليز”.

وأضافت عن أنغام: “كنت أستمتع عندما كنت أجلس معها في الساحل الشمالي، وكنت أشعر أنني أجلس مع مرآتي، ولأنني أسأت التصرف اعتذرت وكلي اعتزاز باعتذاري”.

وكانت أصالة نصري شاركت قبل أسابيع عبر حسابها على “إنستغرام” صورة لأنغام مع أولادها مع اعتذار علني لتنهي خلافا استمر نحو عامين.

وكتبت أصالة تعليقا على الصورة، “بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عن ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير”.

وتابعت: “وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبدالرحمن على اللي صار.. لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر”.

وأضافت: “كان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض.. ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة)”.

بدورها، ردت أنغام على أصالة بإعادة نشر الاعتذار، وعلقت على حسابها في “انستغرام”، “كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل ما قدرش غير إني اقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف”.

وكان الخلاف بين أصالة وأنغام تصاعد، العام الماضي، بعد إعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، الأمر الذي لم تتقبله أصالة كأحد أقارب زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى.

وقالت أصالة وقتها إن خبر زواج أنغام أزعجها كثيرًا، وأكدت أنها لم تعاتبها واكتفت فقط بإلغاء متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت ما قامت به أنغام بأنه “غدر”، وما حدث بـ”خراب البيوت”.