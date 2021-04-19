القبض على خمسيني حاول اقتحام شقة تايلور سويفت بعد استهدافه جيجي حديد سابقا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ ساعتين

ألقت الشرطة القبض على رجل خمسيني حاول اقتحام شقة المطربة الأمريكية، تايلور سويفت، في مدينة مانهاتن.

وذكرت الشرطة في إفادتها، يوم السبت، أن مطاردا يدعى هانكس جونسون (52 عاما) دخل مبنى تريبيكا الذي تتواجد فيه شقة سويفت دون حصوله على تصريح، ووجهت له تهمة التعدي على ممتلكات الغير، وتم الإفراج عنه بناء على تعهده الخاص، بحسب شبكة “فوكس” الأمريكية.

وبحسب الشكوى الجنائية المرفوعة ضده، قال جونسون للشرطة عن تايلور سويفت: “إنها تعلم أنني قادم إلى هنا، نحن أصدقاء”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء.

وقال أحد موظفي الأمن في المبنى للشرطة إن جونسون قرع جرس الباب وحاول دخول المبنى 5 مرات على الأقل خلال الأشهر الستة الماضية، وقال حارس الأمن إنه أبلغ جونسون شخصيا أنه غير مرحب به هنا.

وذكرت صحيفة “ذا ديلي نيوز” الأمريكية أن جونسون زعم أنه تواصل مع تايلور سويفت (31 عاما) عبر الرسائل المباشرة على “إنستغرام”، وأنها تجاوبت معه.

كما لفتت الصحيفة إلى أنه صدر أمر تقييدي ضد هانكس جونسون يمنعه من الاتصال بعارضتي الأزياء الأمريكيتين من أصول فلسطينية، بيلا وجيجي حديد، وهما صديقتان لتايلور سويفت.

وسبق أن عانت تايلور سويفت من متربصين مهووسين بها، وكان آخرهم رجل اقتحم شقتها في مدينة نيويورك عام 2018، وحصل على قيلولة بالداخل.