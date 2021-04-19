سوزان نجم الدين تكشف لأول مرة سر ارتدائها النقاب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ ساعتين

أكدت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، أنها أجرت عمليات تجميل بسيطة في وجها تمثلت في حقن بوتكس، وأنها أزالت شامة كانت لديها.

وأضافت سوزان، خلال حوارها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنها “تعرضت للمساومة خلال توقيع عقد عمل مع أحد المنتجين، إلا أنها قطعت الأوراق”، معقبة أنها: “لا تساوم ولا تقدم تنازلات ومقدمتش أي تنازلات”.

وكشفت أنها ارتدت النقاب في سوريا، لأن اسمها كان على صفحات الجماعات الإرهابية والمهددين بالقتل والذبح، مشيرة إلى أنه “كان هناك حالات قتل كثيرة وتعرضت لخطر حقيقي بالقتل والذبح”، متابعة: “تعرضنا لحالات من الخطر والقتل وبنات تغتصب”.