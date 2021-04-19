شفاء نيكول سابا من “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ ساعتين

بعد إعلان إثابتها بفيروس كورونا وزوجها، أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن شفائها من الفيروس.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة: “لما بتطلع مسحتك سلبية بتحسّ كأنك خلقت عن جديد وعندك طاقة رهيبة بدّك تفجّرها وتنطلق منها أهمّ شي لأنك بتحسّ أنك ما كنت عايش وكل شي كان واقف حوليك والوقت ما عم يخلص.. الحمدلله على نعمة الشفاء والصحة، ويلّي جايي أكيد أحلى.. لأنك أقوى”.

وطمأنت نيكول سابا محبيها عن وضعها الصحي، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وقالت مؤخرا: “الحمدلله أنا بصحة جيدة وأصبحت بآخر أيام الفيروس، وغداً سأخضع لفحص الـpcr، وأعتقد أنه سيكون سلبي”.