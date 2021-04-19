لن تصدقوا الضرائب التي يدفعها النجوم في رمضان… رقم صادم عن رامز جلال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ ساعتين

كشف وسائل إعلام مصرية، عن الضرائب التي سيدفعها النجوم عن أعمالهم في شهر رمضان 2021.

وقالت صحيفة “روز اليوسف”، إن “شهر رمضان هو الموسم الأهم للنجوم، مؤكدة أن هذا الموسم، هو الأكبر الذي يسدد عنه النجوم ضرائبهم”.

وحسب الصحيفة فإن الفنان المصري رامز جلال، يعتبر الأعلى بدفع 7 ملايين جنيه كضرائب، يليه الفنان محمد هنيدي بـ4 ملايين و107 آلاف جنيه، ثم الفنانة دينا الشربيني بـ2.5 مليون جنيه.

وأضافت أن الفنان محمد رمضان يدفع 2 مليون و235 ألف جنيه، وتليه الفنانة ياسمين عبد العزيز بـ2 مليون و90 ألف جنيه، فيما جاءت في المزكر السادس الفنانة منى زكي بـ1.7 مليون جنيه، وبعدها أحمد السقا بـ1.7 مليون جنيه، ثم أخيرا الفنان الكبير يحيى الفخراني بـ1.5 مليون جنيه.

وكانت تقارير مصرية كشفت عن القائمة الكاملة لأجور الممثلين والممثلات المشاركين في سباق دراما رمضان 2021، الذي يشهد هذه المرة منافسة بين أكثر من 20 مسلسلا تلفزيونيا.

وبحسب موقع “الموجز”، “تصدر الفنان، محمد رمضان، قائمة أجور مسلسلات رمضان 2021، بـ45 مليون جنيه نظير بطولته في مسلسل “موسى”، فيما يأتي في المركز الثاني بقائمة أعلى الأجور الفنان أحمد السقا، عن بطولته في مسلسل “نسل الأغراب” بأجر 33 مليون جنيه، بينما جاء الفنان المصري أمير كرارة، الذي يشارك بطولة العمل في المركز الثالث بـ28 مليون جنيه.

كما قالت صحيفة “المصري اليوم”، إن “الفنان محمد عادل إمام وصل أجر مسلسله “النمر” هذا الموسم لـ40 مليون جنيه في الشركة المنتجة ليكون هو الرقم الأعلى في شهر رمضان، وذلك بعدما نجح خلال الموسم الماضي في تقديم مسلسل “هوجان”.