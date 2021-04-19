يوسف الخال يوجه انتقادا لاذعا لعايدة صبرا بعد رسالتها إلى “هواة الدراما”: “طفح الكيل”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - أبريل - 2021 9:24 مساءً

رد الممثل يوسف الخال، على الانتقادات التي تحدثت عنها الممثلة اللبنانية عايدة صبرا لبعض المسلسلات، مؤكدا أنه لم يخرج أحد من بين يديها إلا وهو مليء الحقد والعقد.

وانتقدت عايدة صبرا بعض المسلسلات، بينما أشادت بالمسلسل السوري “قيد مجهول” ودعت من وصفتهم بـ “هواة الدراما” لمتابعته، بحسب موقع “الفن”، الذي لفت إلى قولها: “هذا المسلسل يتميز بالحبكة الدرامية والبعد عما وصفته بـ “المواضيع السخيفة”.

وأضافت، على “تويتر”: “شوفوا الإخراج الإبداعي والتمثيل المتقن بحرفية عالية وتحديدا الرائع عبد المنعم عمايري وباسل خياط”.

وقالت الممثلة اللبنانية: “انظروا ماذا يعني تركيب شخصيات بكل انفعالاتها وحركتها الجسمانية بعيدا عن السطحية والتكرار لدى بعض ممثلينا”.

ولفت الموقع إلى أن الممثل يوسف الخال، رد عليها قائلا: “يا عايدة، طفح كيل الصمت”.

وتابع، على “تويتر”: “لم نر أحدا خرج من بين يديكي إلا وهو مليء بالحقد والعقد”، مضيفا: “المشكلة بابتكار نص فيه شخصيات وليس بحرفية الممثل اللبناني”.