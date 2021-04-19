ماغي بو غصن: “اللي جايي كتير قوي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ ساعتين

في كل حلقة من مسلسل “للموت” يزداد الشوق في ظل الحبكة المميزة وعوامل التشويق.

وفي هذا المجال، توجّهت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بالشكر للجمهور على تفاعله مع مسلسلها الجديد “للموت”، اذ نشرت صورة لها على صفحتها الخاصة وعلّقت عليها بالقول: “شكراً ع كل شي تفاعلكن الرائع بأول أسبوع من العرض، من كل العالم العربي ورأيكن بالعمل وبكل العناصر بيكبّر القلب.. بوعدكن اللي جايي كتير قوي.. كتير”.

الجدير ذكره أن مسلسل “للموت” من بطولة ماغي بو غصن ودانييلا رحمة وباسم مغنية وخالد القيش ومحمد الأحمد، من كتابة نادين جابر ومن إخراج فيليب أسمر ومن إنتاج شركة إيغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان “.